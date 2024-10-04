Ямалец наврал полиции про микрокредиты и получил судимость

Житель Муравленко наврал полиции о том, что мошенники оформили на него микрозаймы. Когда силовики начали искать злоумышленников, выяснилось, что кредиты брал сам обратившийся к ним ямалец. В отношении него возбудили уголовное дело, его осудили и назначили ему штраф. Об инциденте рассказывают в прокуратуре Ямала.

«В июле 2024 года мужчина обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что на его имя неизвестными лицами были оформлены займы в четырёх микрофинансовых организациях. Органом дознания были возбуждены уголовные дела по признакам мошенничества. В ходе расследования установлено, что микрозаймы были оформлены и получены заявившим о совершении преступления лицом», – уточнили в надзорном ведомстве.

Заявителя привлекли к уголовной ответственности. Суд назначил ему штраф в 60 тыс. рублей.

Ямалец признан виновным в заведомо ложном сообщении о преступлении.

Муравленко, Наталья Ефремова

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