На Ямале при сносе топливохранилища возник пожар и погиб человек

В Лабытнанги во время сноса насосного топливохранилища произошло ЧП: возник пожар и сильно пострадал мужчина, который выполнял работы. От ожогов он скончался.

Следственным отделом по Лабытнанги возбуждено уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

«2 сентября 2024 года генеральным директором коммерческой организации в поселке Харп проводились работы по сносу насосного топливохранилища. В ходе выполнения работ в насосном топливохранилище произошло возгорание, в результате которого пострадал работник общества. Мужчина скончался в больнице в результате обширного термического ожога», – добавили в Следкоме Ямала.

Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего и дать юридическую оценку действиям лица, ответственного за соблюдение требований безопасности при проведении работ.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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