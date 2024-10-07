На Ямале началась стажировка молодых специалистов из городов региона, а также Екатеринбурга, Уфы, Калининграда, Тюмени и Казани

На Ямале новая программа «Ямолод.Стажировка» объединила 15 начинающих специалистов в сферах информационных технологий, молодежной политики, экономики, финансов и других отраслей. Они смогут получить опыт работы в государственном секторе.

На стажировку в Салехард приехали участники из других городов Ямала, а также Уфы, Екатеринбурга, Тюмени, Калининграда, Казани. В первый день молодые люди собрались в здании арт-резиденции «Полярис». Здесь они знакомятся с наставниками, проходят практические занятия по выстраиванию эффективного взаимодействия и адаптации к работе в разных отраслях.

Следующий этап – практический. Молодые специалисты будут проходить стажировку на базе семи государственных учреждений округа – департамента экономики, молодежной политики, транспорта, имущественных отношений, природных ресурсов и экологии, информационных технологий и связи и в централизованной бухгалтерии Ямала.

Программа стажировок в органах исполнительной власти на Ямале реализуется с 2022 года. В этом году она была расширена, такое решение губернатор Ямала Дмитрий Артюхов принял после встречи с ректором Президентской академии Алексеем Комиссаровым.

Теперь за каждым стажером закреплен наставник, определен индивидуальный план работы. Выросла продолжительность стажировки – до шести месяцев, а также возрастной ценз участников – до 30 лет.

Стажировка будет оплачиваться, для этого со студентами и выпускниками ВУЗов заключают трудовые договоры. Также на этот период им предоставят жилье. После успешного завершения программы некоторые специалисты получат предложение о работе, сообщает пресс-служба администрации губернатора ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube