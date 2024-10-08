На клыки ямальских моржей наденут спутниковые миграционные датчики

В ЯНАО активно изучают популяцию атлантических моржей. Для их контроля на клыки морских животных наденут специальные датчики.

Более пяти лет моржи обитают на территории реки Тиутей-Яха. Их численность постепенно растет: сейчас на Ямале проживает около пяти тысяч особей, сообщают «Вести-Ямал».

Арктических моржей называют гигантами. Средний вес одного взрослого ластоногого – одна тонна. У них очень толстая шкура и большой подкожный жир, что позволяет не мерзнуть даже в самое холодное время. Обычно их шерсть темно-коричневого цвета, но старые особи могут лысеть и оставаться совсем без нее.

Ученые работают над отслеживанием жизненного цикла животных и их перемещением. Для этого они разработали специальные датчики, которые помогут следить за их миграцией.

Клыки, по мнению ученых, самое удобное место для крепления специальной аппаратуры на животных. Небольшие приборы не будут им мешать, а специалисты смогут понять, где моржи зимуют, мигрируют и размножаются.

Салехард, Елена Васильева

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