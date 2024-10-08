Пьяный ямалец кинулся с кулаками на полицейских

Ямалец пойдет в колонию после того, как, будучи пьяным, кинулся с кулаками на сотрудников полиции.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, в Ноябрьске в июне 2024 года в отделение полиции поступило сообщение от местной жительницы с просьбой о помощи. По указанному ею адресу прибыли сотрудники полиции, которым нетрезвый хозяин квартиры оказал неповиновение и воспрепятствовал исполнению ими своих обязанностей. В результате возникшего конфликта он нанес удар кулаком сотруднику полиции.

Следствием установлено, что местный житель ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, данное преступление совершил в период испытательного срока при условном осуждении за тяжкое преступление.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ноябрьск, Елена Васильева

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