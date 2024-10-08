В Муравленко в роддоме установят недостающее оборудование для вызова персонала

Прокуратура города Муравленко потребовала установить необходимое медицинское оборудование в родильном отделении местной больницы.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства по ЯНАО, в ходе проверки установлено, что, вопреки требованиям законодательства, в родильном отделении больницы отсутствует система вызова персонала.

Прокуратурой города главному врачу учреждения внесено представление об устранении нарушений закона.

По результатам его рассмотрения требования прокурора удовлетворены, ведется работа по заключению контракта на поставку и установку указанной системы.

Муравленко, Елена Васильева

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