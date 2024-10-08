Пойманный пьяным автолюбитель принес в кабинет начальника ГАИ 150 тысяч рублей и положил ему на стол

В Тазовском районе перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в покушении на дачу взятки начальнику местной ГАИ.

По данным следствия, в поселке Тазовский 5 сентября 2024 года сотрудниками полиции был выявлен водитель автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Желая избежать штрафа и лишения прав на управление транспортным средством, правонарушитель на следующий день явился в кабинет начальника ОГИБДД ОМВД России «Тазовское» и положил на его рабочий стол 150 тысяч рублей в качестве взятки.

«Умышленные действия мужчины, направленные на дачу взятки должностному лицу, не были доведены им до конца, поскольку сотрудник полиции отказался принять взятку.

В настоящее время следствием установлены все обстоятельства совершенного преступления, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Тазовский, Елена Васильева

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