Сотрудника «Роспан Интернешнл» подозревают в получении взятки

Силовики возбудили уголовное дело в отношении сотрудника компании «Роспан Интернешнл» – его подозревают в получении взятки. Преступление выявили сотрудники ФСБ, уголовное дело расследуют в следственном управлении СК Ямала. Название предприятия озвучивают в пресс-службе тюменского управления ФСБ. Там же добавляют, что фигурантом является ведущий специалист компании.

«По данным следствия, в октябре 2024 года сотрудник акционерного общества получил от индивидуального предпринимателя 160 тыс. рублей за обеспечение заключения субподрядного договора на оказание транспортных услуг между ИП и подрядной организацией. Подозреваемый, пользуясь своими служебными полномочиями, обещал за указанную сумму оказывать общее покровительство индивидуальному предпринимателю при выполнении им работ», – рассказывают подробности в Следкоме Ямала.

Уголовное дело возбуждено по п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий (бездействие) в интересах дающего, если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия такого лица, совершенное в крупном размере).

Как добавили в пресс-службе тюменского управления ФСБ, проводятся мероприятия, направленные на установление иных участников и эпизодов.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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