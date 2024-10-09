Хозяин квартиры поссорился с квартирантом и жестоко убил его

Житель Губкинского пойдет под суд за жестокое убийство.

По данным следствия и суда, 17 июня 2023 года в квартире местного жителя 1964 года рождения была пьянка. В ходе нее хозяин жилья поругался на бытовой почве с квартирантом, схватил нож и зарезал его. Потерпевший скончался на месте, а хозяин жилья продолжил пить с другим своим гостем. О произошедшем правоохранительным органам стало известно 18 июня.

В ходе предварительного следствия мужчина оказывал активное противодействие, не признавал свою вину, выдвигая различные версии произошедшего. Вместе с тем, его причастность к убийству установлена собранными по делу доказательствами, подтвержденными результатами судебно-криминалистических экспертиз.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщили «новому Дню» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Губкинский, Елена Васильева

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