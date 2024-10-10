Ямалец сознался в убийстве знакомого на рыбалке

В Тазовском районе мужчина признался в убийстве своего знакомого, которое случилось на рыбалке. Между ними произошёл конфликт, как уверяет подозреваемый в убийстве, противник первым на него напал с ножом, ему пришлось защищаться. ЧП случилось в балке их общего знакомого 8 октября 2024 года на берегу реки Таз.

«По данным следствия, двое жителей районного центра приехали в тундровую местность на рыбалку. Они остановились в балке у своего знакомого, где длительное время распивали спиртные напитки. В ходе общения между ними произошел конфликт и 43-летний сельчанин из охотничьего ружья выстрелил в потерпевшего. О произошедшем подозреваемый самостоятельно сообщил родственникам по телефону», – рассказали в следственном управлении СК Ямала.

Там предоставили видео следственных действий. На нём подозреваемый рассказывает обстоятельства конфликта.

«Я с Андрей Иванычем поскандалил, он начал меня душить, схватил ножик, вон, порезал мне. Я его оттолкнул, схватил ружьё и выстрелил в него. <…> Хотели сетки проверять, он начал ругаться, пришлось застрелить его. Он начал меня убивать, нож я отбил у него», – рассказал мужчина.

Следователи проверяют различные версии произошедшего, в том числе выдвинутую подозреваемым версия о самообороне.

Тазовский район, Наталья Ефремова

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