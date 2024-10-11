Подсветка лесного массива в Муравленко обойдётся бюджету в 8 млн рублей

В Муравленко подсветка лесного массива по ул. 70 лет Октября обойдётся в 8 млн рублей. Власти города объявили соответствующую закупку.

Выполнить работы подрядчику нужно будет до 3 декабря 2024 г.

Ранее в правительстве Ямала сообщали, что в Муравленко подсветка будет в виде триколора.

Ежегодно города и районы Ямала тратят десятки миллионов на подсветку, новогодние украшения и ёлки.

Муравленко, Наталья Ефремова

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