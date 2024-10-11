Главврач больницы получил штраф за отсутствие паспорта безопасности

Главврач Мужевской центральной районной больницы получил штраф за нарушение требований антитеррористического законодательства.

«В ходе надзорных мероприятий выявлен факт эксплуатации здания поликлиники в селе Мужи в отсутствие паспорта безопасности», – сообщает пресс-служба прокуратуры по ЯНАО. Нарушение вскрылось в ходе проверки, проводившейся прокуратурой Шурышкарского района.

Прокурор муниципалитета внес в адрес руководителя медучреждения представление об устранении нарушений. Размер назначенного главврачу штрафа составил 30 тысяч рублей.

10 октября прокуратура округа поручила новоуренгойскому ведомству организовать проверку по факту инцидента с пневматическим пистолетом в школе № 17. Надзорный орган оценит соблюдение требований закона охранным предприятием и руководством учебного заведения.

Салехард, Елена Васильева

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