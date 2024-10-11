Ученые разработали атомные станции малой мощности для регионов Крайнего Севера

Курчатовский институт разработал атомные станции малой мощности «Елена-М» для регионов Крайнего Севера. Инновацию представили на Международной выставке и конференции по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики и шельфа, которая проходит с 8 по 11 октября в Санкт-Петербурге, сообщили «Известия».

Как сообщаю «Известия», актуальность таких установок связана с малонаселенностью Арктики, где на огромных территориях проживает не более четырех миллионов человек. А также сложностью с созданием надежной наземной транспортной инфраструктуры в районах вечной мерзлоты.

Установка атомных станций малой мощности рядом с населенными пунктами и промышленными объектами поможет решить несколько задач в арктических регионах России. Так, помимо выработки до 1 МВТ электроэнергии, «Елена-М» генерирует до 15 МВт тепла. Если дополнить установку биореактором для выращивания растений, то можно будет исключить северный завоз овощей и фруктов.

Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук предложил производить атомные мини-станции серийно. Такой подход поможет снизить стоимость их производства.

Москва, Елена Васильева

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