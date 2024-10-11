Мэр Губкинского сообщил о разоблачении хулиганов

Мэр Губкинского Андрей Бандурко сообщил о том, что власти знают, кто в очередной раз разбил стекло тёплой остановки.

«На днях на одной из тёплых остановок снова разбили стекло. Губкинцы, мы стараемся создать комфортные условия для вас, но регулярно сталкиваемся с вандализмом! <…> Предполагаемые виновники известны. Ведутся соответствующие мероприятия», – такой надписью мэр сопроводил видео с места ЧП.

Губкинский, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube