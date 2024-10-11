Губернатор Ямала Артюхов встретился с новым прокурором Коношем

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился с новым прокурором округа Дмитрием Коношем. Нового главу ямальского надзорного ведомства представил заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарёв, говорится в сообщении пресс-службы губернатора.
На встрече обсудили вопросы взаимодействия правительства округа и прокуратуры.
«Уверен, Дмитрий Алексеевич быстро освоится на Ямале, поймёт специфику нашего северного региона – для этого у него есть большой профессиональный опыт и слаженный коллектив», – сказал Дмитрий Артюхов.
Сегодня же г-на Коноша представили сотрудникам ямальской прокуратуры и других силовых структур.
Салехард, Наталья Ефремова
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