Губернатор Ямала Артюхов встретился с новым прокурором Коношем

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился с новым прокурором округа Дмитрием Коношем. Нового главу ямальского надзорного ведомства представил заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарёв, говорится в сообщении пресс-службы губернатора.

На встрече обсудили вопросы взаимодействия правительства округа и прокуратуры.

«Уверен, Дмитрий Алексеевич быстро освоится на Ямале, поймёт специфику нашего северного региона – для этого у него есть большой профессиональный опыт и слаженный коллектив», – сказал Дмитрий Артюхов.

Сегодня же г-на Коноша представили сотрудникам ямальской прокуратуры и других силовых структур.

Салехард, Наталья Ефремова

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