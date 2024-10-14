Семья кочевников на Ямале отправляет в зону СВО 9 мешков с одеялами из оленьих шкур

Необычный подарок отправит в зону СВО семья ямальских кочевников. Борис и Надежда Худи смогли собрать 9 мешков с тёплыми шкурами северных оеленей.
Как сообщают «Вести-Ямал», семейная пара потратила несколько недель на то, чтобы обработать шкуры и высушить их.
Теперь теплые и мягкие шкуры в сырых помещениях укутают бойцов своим теплом. Необычная посылка поступила в пункт сбора помощи общественной организации «Лэё».
Салехард, Елена Васильева
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