Лучше всех в России живется ямальцам

Рейтинг российских регионов по материальному благополучию жителей по итогам 2023 года составили эксперты в рамках исследования РИА Новости.

Согласно ему, наиболее благополучно в материальном плане живут на Ямале – 100 баллов из ста. На втором месте Чукотский автономный округ – 99,01 баллов, на третьем – Магаданская область с 98,42 баллами.

В числе лидеров также Ненецкий автономный округ – 95,08 баллов, Ханты-Мансийский автономный округ – 93,65 баллов и Сахалинская область – 93,31 баллов. Москва оказалась на 8 месте с 86,58 баллами.

Последние места рейтинга материального благополучия в России заняли: Ингушетия – 2,33 балла, Тыва – 7,19 балла, Карачаево-Черкесия – 7,95 баллов, Калмыкия – 14,54 балла и Чечня – 15,98 баллов.

Салехард, Елена Васильева

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