В Ноябрьске нашли тонну спирта у местного жителя

В Ноябрьске нашли более тысячи литров спирта у местного жителя. Жидкость обратили в собственность государства. Об этом сообщили в прокуратуре Ямала. Но там не уточнили, откуда у ноябрянина спирт и что он собирался с ним делать.

«У местного жителя в ходе оперативно-розыскных мероприятий изъято 112 канистр спирта объёмом 10 литров каждая, которые помещены на хранение в ОМВД России по Ноябрьску. Прокуратура города обратилась с иском в суд о признании спирта бесхозяйным и обращении в собственность государства», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Требования прокурора удовлетворены.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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