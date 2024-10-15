Ямальцы пытаются спасти раненого совенка

Жители Ноябрьска пытаются спасти от гибели раненого совенка. Птицу местный житель обнаружил случайно у спортивной школы «Авангард», у нее было сломано крыло. Испуганная птица, по словам мужчины, прыгала по снегу в лесистой местности.
Как сообщают «Вести-Ямал», в Ноябрьске нет профильных специалистов, которые смогли бы помочь найденышу, поэтому ямалец вместе с супругой ищут транспорт, чтобы транспортировать пернатую в соседнюю Югру. Там они нашли волонтера, который специализируется на птицах, вся проблема – в транспортировке.
Для помощи в перевозке птицы можно обратиться по номеру 8-908-858-2655.
Ноябрьск, Елена Васильева
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