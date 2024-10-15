Титовского переназначили на пост главы Салехарда

Депутаты Салехарда утвердили на посту главы города Алексея Титовского. Он впервые стал мэром столицы Ямала в 2019 году, сменив на посту Ивана Кононенко. Сегодня начинается его второй срок.
Как сообщили в канале мэрии Салехада, депутаты абсолютным большинством поддержали программу развития окружной столицы, которую предложил г-н Титовский.
Кто ещё претендовал на пост главы города – неизвестно. Эту информацию чиновники и депутат засекретили, ссылаясь на закон о персональных данных.
Салехард, Наталья Ефремова
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