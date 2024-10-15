Водителей в Лабытнанги затормозят с помощью картонных детей

В Лабытнанги рядом с двумя школами установили картонных детей. Макеты призваны привлекать внимание водителей и заставлять их снижать скорость перед учебными учреждениями. Как сообщает пресс-служба мэрии города, в ближайшее время данный опыт распространится и на другие школы.

«В Лабытнанги приступили к реализации социального проекта «Осторожно! Дети на дороге!». Первые макеты школьников появились на пешеходных переходах рядом со школами № 3 и 7», – пояснили в тг-канале администрации Лабытнанги.

Лабытнанги, Елена Васильева

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