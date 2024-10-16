На Ямале ребенок получит 250 тысяч рублей за травмы, полученные в результате падения с самоката в садике

На Ямале ребенок получит денежную компенсацию за травмы, полученные в детском саду.
Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, инцидент, положивший основание для иска, произошел в МБДОУ «Детский сад «Сказка» пгт Уренгой.
Установлено, что в июне текущего года воспитанник детского сада во время образовательного процесса упал с самоката и получил травмы.
В этой связи прокурор района заведующему учреждения внес представление об устранении нарушений закона, а также направил иск в суд о взыскании компенсации морального вреда.
Судом требования прокурора полностью удовлетворены, на образовательную организацию возложена обязанность выплатить ребенку полагающуюся компенсацию в размере 250 тыс. рублей.
Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Исполнение решения суда контролируется прокуратурой.
Салехард, Елена Васильева
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