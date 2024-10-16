На Ямале ребенок получит 250 тысяч рублей за травмы, полученные в результате падения с самоката в садике

На Ямале ребенок получит денежную компенсацию за травмы, полученные в детском саду.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, инцидент, положивший основание для иска, произошел в МБДОУ «Детский сад «Сказка» пгт Уренгой.

Установлено, что в июне текущего года воспитанник детского сада во время образовательного процесса упал с самоката и получил травмы.

В этой связи прокурор района заведующему учреждения внес представление об устранении нарушений закона, а также направил иск в суд о взыскании компенсации морального вреда.

Судом требования прокурора полностью удовлетворены, на образовательную организацию возложена обязанность выплатить ребенку полагающуюся компенсацию в размере 250 тыс. рублей.

Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Исполнение решения суда контролируется прокуратурой.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube