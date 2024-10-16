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Среда, 16 октября 2024, 10:44 мск

Новости Ямал

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Ямалец кухонным ножом пытался зарезать собутыльника

На Ямале под судом оказался житель Надыма, который кухонным ножом пытался зарезать собутыльника.

Как сообщили «новому Дню» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, преступление было совершено в Надыме 31 марта 2024 года. Компания местных жителей в доме, расположенном в микрорайоне Олимпийский, употребляла спиртные напитки. Между двумя ранее судимыми мужчинами произошел конфликт, в ходе которого 34-летний местный житель кухонным ножом нанес мужчине два удара ножом в область живота. Раненный мужчина смог скрыться от нападавшего и обратился в медицинское учреждение за помощью.

В ходе предварительного следствия установлено, что осужденный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, и новое преступление совершил, имея непогашенную судимость. Приговором суда ему назначено наказание в виде 8 лет 2 месяцев лишения свободы в колонии особого режима.

Надым, Елена Васильева

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