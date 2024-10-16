Прокуратура вернула сотрудникам ООО «Топливно-транспортная компания» 4,4 млн недоплаченной зарплаты

Прокуратура города Новый Уренгой провела проверку исполнения трудового законодательства и выяснила, что перед 34 работниками ООО «Топливно-транспортная компания» образовалась задолженность по заработной плате за май – август 2024 года в размере 4,4 млн рублей.

Прокурор внес представление руководителю предприятия, возбудил дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение сроков выплаты заработной платы).

Кроме того, по материалам прокурорской проверки в отношении руководителя организации возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

После вмешательства надзорного ведомства региона работникам вся задолженность работникам предприятия была выплачена в полном размере.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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