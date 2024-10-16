На Ямале идет чемпионат по управлению дронами и фестиваль беспилотной авиации

В эти дни в кванториуме Ноябрьска проходят сразу два масштабных события в сфере беспилотных авиационных систем – региональные соревнования по программированию и управлению БПЛА и Всероссийский фестиваль беспилотной авиации «Дотянуться до неба». В них участвуют школьники 6-11 классов и студенты. Мероприятия завершатся 17 октября.

Региональные соревнования проходят в рамках межведомственной программы «Ямал – территория детства». На них выступят 26 команд из всех муниципалитетов Ямала. Юные пилоты блеснут мастерством в обслуживании и управлении беспилотников, примут участие в практических занятиях по конструированию и ремонту дронов. Также для ребят пройдут гонки FPV-дронов и мультироторных беспилотников.

«Данные дроны предназначены исключительно для образовательных целей и применения в школьных проектах. Они имеют низкую дальность связи, небольшое время полета и способны нести только небольшую лампочку. Этого достаточно, для того, чтобы подростки могли научиться работать с современными технологиями. Сегодня это направление очень актуально во всех сферах жизни», – рассказал заместитель директора департамента образования ЯНАО Марат Ныкышов.

На фестивале «Дотянуться до неба» все желающие ямальцы старше 14 лет, а также гости из Волновахи – восемь школьников и студентов, которые накануне прибыли в Ноябрьск – смогут познакомиться с беспилотными летательными технологиями, охватывающими все сферы жизни. Насыщенная программа включает три трека: «Мечта», «Технологии» и «Общество».

Кроме этого, участники и гости смогут сдать нормативы технологической грамотности, протестировать игры, созданные российскими разработчиками, принять участие в технологических мастер-классах и квизах по научной фантастике.

«В фестивале участвует много школьников и студентов, но программа интересна участникам всех возрастов. У всех есть возможность познакомиться со множеством направлений беспилотной авиации – от задач, которые дроны уже выполняют в разных отраслях, до космоса. Этот опыт позволит в дальнейшем приобрести реальные практические навыки и знания, освоить интересную, а главное, востребованную профессию – оператор дрона», – рассказала заместитель директора центра компетенций по БАС «Университета НТИ 2035» Полина Мозгалева.

Завершатся мероприятия демонстрацией работ по управлению группами беспилотников от школьников Ямала. Ребята две недели занимались под руководством экспертов российской группы технологических компаний в сфере БАС «Геоскан». 200 беспилотников взмоют над Ноябрьск-парком, формируя красочные изображения. Обучение прошло в рамках региональной программы «Развитие беспилотных авиационных систем в ЯНАО» и нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». Организаторы – региональный проектный офис и департамент образования ЯНАО.

По инициативе главы региона Дмитрия Артюхова на Ямале активно развивается направление беспилотных авиационных систем. С прошлого года дисциплину изучают студенты и школьники округа. Для этого создаются все необходимые условия: комплекты БАС приобретены в 82 образовательные организации, больше сотни педагогов прошли обучение по управлению беспилотниками, также создаются учебные площадки для полетов.

Салехард, Елена Васильева

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