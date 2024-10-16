Морской порт Сабетта переходит на зимний режим работы. С 18 октября в его акваторию будут запускать только ледоколы, сообщает администрация морских портов Западной Арктики.

Ограничения вводятся для маломерных судов и баржебуксирных составов. Суда без ледового класса смогут пройти только под проводкой ледокола. Соответствующее распоряжение подписал и. о. капитана порта Виталий Плугатырь. Суда ледового класса Ice1 и выше допускаются к плаванию самостоятельно.

Основанием для ограничений стал прогноз льдообразования от Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. С 18 октября запрет будет действовать на участке № 3 акватории (мыс Каменный). С 22 октября – на участках № 1 (поселок Сабетта) и № 2 (терминал сжиженного природного газа и СГК «Утренний»).

Сабетта, Елена Васильева

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