Из Салехарда в Катравож возобновляется движение судов на воздушной подушке

Из Салехарда в Катравож с 16 октября начинается движение судов на воздушной подушке. Рейсы в межсезонье будут выполняться три раза в неделю. Как сообщает департамент транспорта ЯНАО в своем тг-канале, рейсы запланированы в период межсезонья по средам, субботам и воскресеньям. Отправление из Салехарда в 10.30, из села Катравож в 12.30.

Стоимость билета по маршруту для взрослого составит 630 рублей, для ребенка – 315 рублей. Багаж сверх нормы оплачивается отдельно.

Салехард, Елена Васильева

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