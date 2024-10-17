Уралец приехал в Ноябрьск и изнасиловал женщину в парке отдыха

Житель Свердловской области пойдет под суд за изнасилование и кражу двух телефонов на Ямале.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, 5 августа этого года 38-летний житель Свердловской области распивал спиртное с новой знакомой в парке культуры и отдыха. Потом он предложил женщине вступить с ним в половую связь. После того как женщина отказалась, он применив к ней физическую силу и, угрожая убийством, изнасиловал. Когда женщина ушла, насильник обнаружил на земле ее мобильный телефонии присвоил его себе.

Кроме того, следствием установлено, что 25 июля 2024 года мужчина, зайдя за покупками в магазин, тайно похитил служебный телефон продавца.

В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств вины мужчины, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Обвинение предъявлено по п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, соединенное с угрозой убийством по отношению к потерпевшей) и краже двух сотовых телефонов (ст. 158 УК РФ).

Ноябрьск, Елена Васильева

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