Ямалец фиктивно трудоустроил и прописал 8 киргизов

Ямалец фиктивно трудоустроил и прописал у себя 8 граждан Киргизской республики.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО, незаконный бизнес на мигрантах организовал 33-летний житель Нового Уренгоя. В обмен на денежное вознаграждение мужчина зарегистрировал их по месту жительства, чем создал условия для незаконного пребывания 8 иностранных граждан на территории Российской Федерации.

Уголовное дело направлено в Новоуренгойский городской суд для рассмотрения по существу.

Виновному грозит до 5 лет лишения свободы.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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