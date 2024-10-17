Ямалец фиктивно трудоустроил и прописал 8 киргизов

Ямалец фиктивно трудоустроил и прописал у себя 8 граждан Киргизской республики.
Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО, незаконный бизнес на мигрантах организовал 33-летний житель Нового Уренгоя. В обмен на денежное вознаграждение мужчина зарегистрировал их по месту жительства, чем создал условия для незаконного пребывания 8 иностранных граждан на территории Российской Федерации.
Уголовное дело направлено в Новоуренгойский городской суд для рассмотрения по существу.
Виновному грозит до 5 лет лишения свободы.
Новый Уренгой, Елена Васильева
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