На Ямале подводят итоги сезона благоустройства – обновлено почти 50 общественных пространств и 200 придомовых территорий

На Ямале завершается сезон благоустройства. В этом году удалось построить и обновить почти 50 общественных пространств и порядка 200 придомовых территорий.

По всем направлениям работы близятся к завершению. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустраивают 16 территорий для отдыха ямальцев. Половина уже готова. В Лабытнанги открылась шестая на Ямале научная детская площадка. Она появилась в отдаленном районе Харпе, в игровой форме дети могут изучать здесь химию, математику, биологию и инженерные науки. Создание таких территорий по всей стране осуществляется в рамках Десятилетия науки и технологий по поручению президента России Владимира Путина. Ямал стал одним из первых регионов страны, где появились такие пространства для детей. В прошлом году их сделали в Губкинском и Салехарде, в этом – в Лабытнанги, Красноселькупе, Мужах и Муравленко.

В рамках федерального проекта благоустройства современные территории для прогулок появились в Муравленко и Губкинском. В самом молодом городе Ямала новый сквер обустроили в 11 микрорайоне на месте пустыря. В Муравленко обновили городской парк культуры и отдыха: озеленили территорию, установили освещение, построили четыре детские площадки, в том числе для детей особой заботы.

Еще две детские площадки открылись в отдаленных населенных пунктах Ямальского района – Панаевске и Новом Порту. В Новом Уренгое благоустроили территорию возле поликлиники в микрорайоне Мирном, в Аксарке открыли сквер «Любви, семьи и верности», в Красноселькупе установили новую стелу.

Еще 37 общественных территорий обновляют в рамках регионального мероприятия «Повышение среднего значения индекса качества городской среды и благоустройство отдельных территорий». Работы завершены почти на половине объектов.

В этом году особое внимание уделили дворам многоквартирных домов. Впервые по инициативе губернатора на Ямале реализуется проект по комплексному благоустройству «Мой двор». Его губернатор Ямала Дмитрий Артюхов анонсировал во время Прямой линии в декабре 2023 года.

«За прошедшие годы мы создали много ключевых общественных пространств, а дворы порой оставались без должного внимания. Сегодня запрос у жителей другой, поэтому мы смещаем вектор благоустройства. «Мой двор» затрагивает сразу все аспекты: парковки, детские, спортивные площадки, безопасность, обновляем коммуникации и фасады. Программа разворачивается уверенно, видим хорошую обратную связь от жителей. Приняли ее на пять лет, но, думаю, будем со временем расширять», – рассказал глава ЯНАО Дмитрий Артюхов.

В 2024 году в рамках проекта благоустраивают 17 дворов в шести городских округах: Салехарде, Лабытнанги, Новом Уренгое, Ноябрьске, Муравленко, Надыме.

Благодаря новому проекту обновят более 75 тысяч квадратных метров асфальта, обустроят более 1550 парковочных мест, семь детских игровых площадок и три спортивных комплекса. Также запланировано обновление фасадов 13 многоквартирников, на подъездах и во дворах домов установят 278 камер видеонаблюдения.

Работы по проекту «Мой двор» уже завершили в Муравленко, Ноябрьске и Лабытнанги, в остальных городах объекты в высокой степени готовности.

В Муравленко завершили капитальный ремонт внутриквартальных проездов в микрорайонах Центральном и Административном: обустроили автостоянку, обновили детскую игровую площадку, установили освещение, приступили к работам по подключению систем видеонаблюдения.

В Ноябрьске завершили работы по устройству проездов и стоянок на придомовых территориях многоквартирных домов по улице Ленина. Обновили детский игровой комплекс, смонтировали новое освещение и выполнили озеленение придомовой территории.

В Лабытнанги благоустроили четыре двора на улицах Гагарина, Школьной, Первомайской – обновили более 22 тысяч квадратных метров асфальта во дворах и проездах, обустроили тротуары и 410 парковочных мест для автомобилей, завершили работы по обновлению двух детских игровых площадок и одного спортивного комплекса.

Масштабные изменения дворов продолжаются в Новом Уренгое, Салехарде, Надыме – работы выполнены более чем на 80%.

В 2025 году к комплексной программе по благоустройству дворов присоединятся Губкинский и Тарко-Сале. На следующий год в программу «Мой двор» включены 20 дворов, изменения затронут почти 5640 семей, проживающих в 87 многоквартирных домах. Планируется обустроить более 1200 парковочных мест, обновить 13 детских игровых комплексов и восемь спортивных площадок. Запланированы работы по установке 434 подъездных и дворовых обзорных камер. Обновления фасадов проведут на 48 многоквартирниках.

Программа рассчитана на пять лет, за это время новый облик обретут порядка 80 дворов.

Салехард, Елена Васильева

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