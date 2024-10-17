В отдаленном селе на Ямале открыли маленький, но новый аэровокзал

На Ямале возвели еще один модульный аэровокзал. Новое здание появилось в отдаленном поселке Надымского района Ныде. С просьбой улучшить инфраструктуру для пассажиров вертолетов местные жители обращались к губернатору Ямала Дмитрию Артюхову во время Честного маршрута в этом году.

Площадь здания составила примерно 70 квадратных метров. Внутри расположены авиакассы, зал ожидания и санузел. Для маломобильных пассажиров предусмотрены пандусы и поручни. В новом здании пассажиры будут ожидать свой рейс в комфортных условиях, отметили в пресс-службе администрации округа.

Модульные здания для пассажиров возводят в рамках государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры». За последние два года аналогичные павильоны появились в восьми малых населенных пунктах Ямала: Антипаюте, Гыде, Овгорте, Горках, Питляре, Новом Порту, Шурышкарах и Кутопьюгане. По поручению губернатора округа Дмитрия Артюхова на вертолетных рейсах внедряется электронная продажа билетов и регистрация пассажиров.

Малые населенные пункты находятся в суровых климатических условиях Арктической зоны. Речная пассажирская навигация начинается в июне и заканчивается в начале октября. Вертолетные перевозки являются единственным круглогодичным видом транспорта. В 2023 году перевезено более 47 тысяч пассажиров. Рейсы выполняются по 26 межмуниципальным и 11 внутримуниципальным маршрутам. В этом году добавились четыре новых маршрута: из Салехарда в Мужи, и три маршрута в Пуровском районе – из Тарко-Сале в Самбург, Халясавэй, Тольку и обратно.

Салехард, Елена Васильева

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