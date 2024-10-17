В Надыме десятилетнюю девочку вытащили из полыньи

В Надыме росгвардейцы вытащили ребенка из полыньи.

Как сообщает пресс-служба Уральского округа войск нацгвардии РФ, инцидент случился районе улицы набережной имени Оруджева. Дети гуляли по неокрепшему льду и девока провалилась в воду.

Прапорщики полиции Кирилл Соломатин и Фанил Хафизов увидели, как мальчик пытался вытащить девочку из полыньи и пришли на помощь. Поскольку дети находились в 15 метрах от берега росгвардейцам пришлось ползком двигаться по льду, чтоб вытащить их.

«Ребятам по 10 лет, оба проживают в домах неподалеку от места происшествия. Они вышли на застывшую и, как им показалось, твердую водную гладь, чтобы поиграть, однако неокрепший лед не выдержал и треснул», – уточнили в пресс-службе Росгвардии.

Надым, Елена Васильева

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