Главой Ноябрьска в третий раз стал Алексей Романов

Депутаты думы Ноябрьска на внеочередной заседании, состоявшемся 17 октября 2024 года, избрали главой города Алексея Романова. Таким образом, главой данного муниципалитета он станет уже в третий раз.

Напомним, что двумя днями ранее в Салехарде депутаты переназначили на второй срок мэром Алексея Титовского.

Ямальчане, комментируя политические события в социальных сетях, отмечают, что назначения глав ключевых лав администраций городов носят технический характер и не имеют даже признаков конкурентной борьбы.

Ноябрьск, Елена Васильева

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