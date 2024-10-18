Прокуратура помогла участнику СВО отстоять свои права и получить почти полтора миллиона рублей

Участник СВО обратился с жалобой в прокуратуру Пуровского района. Он сообщил о нарушении его трудовых прав государственным казенным учреждением.
Установлено, что местный житель после участия в СВО был лишен права на предоставление отпуска. Указанное обстоятельство послужило поводом для увольнения, поскольку по состоянию здоровья работник нуждался в реабилитации.
Прокуратурой района по результата был направлен иск в суд.
Требования прокурора судом удовлетворены, приказ об увольнении работника признан незаконным, а на работодателя была возложена обязанность восстановить его на работе, выплатить средний заработок за время вынужденного прогула в размере более 1,4 млн рублей, а также компенсацию морального вреда в размере 60 тыс. рублей.
Решение суда не вступило в законную силу, отметили в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО.
Салехард, Елена Васильева
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