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Пятница, 18 октября 2024, 09:16 мск

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Ямалец получил 320 часов исправительных работ за пьяную езду на самокате

Ямалец получил 320 часов исправительных работ за пьяную езду на самокате.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в сентябре 2024 года на одной из улиц города Муравленко произошло ДТП с участием пешехода и водителя электросамоката. Самокатчик имел все признаки опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

Горе-водитель СИМ еще в 2022 году подвергался административному наказанию по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения) и лишен водительских прав на 1 год 6 месяцев.

При проверке технических характеристик электросамоката марки «IconBit XLR3028» установлено, что он приравнивается к мопедам. В связи с чем требовалось водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категории «М», которое у мужчины отсутствовало.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя виновному назначил наказание в виде 320 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением механическими транспортными средствами, сроком на 2 года.

Дорогостоящий электросамокат конфискован в собственность государства.

Салехард, Елена Васильева

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