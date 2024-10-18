На Ямале повысились цены на закупку оленины у производителей

На Ямале подняли закупочную цену на оленину. Согласно постановлению правительства округа, теперь на оленину первой категории цена поднимается с 450 до 500 рублей, а на оленину второй категории – с 150 до 250 рублей.

Изменение закупочного прайса стало результатом летних поездок рабочей группы в тундру, где обсуждались новые меры поддержки кочевников.

Кроме повышения цен, тундровики получили возможность воспользоваться услугой по убою оленя. Тушу по-прежнему можно будет продать убойному комплексу, а субпродукты, шкуры и камус кочевники смогут забрать себе. За это нужно будет заплатить, но не более 2,7 тысячи рублей.

В сентябре губернатор ЯНАО анонсировал большое обновление дорожной карты по поддержке кочевников. Например, будет продлен пилотный проект по выдаче ветаптечек, а состав набора расширят.

Салехард, Елена Васильева

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