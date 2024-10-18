Санитарная авиация на Ямале за 9 месяцев совершила почти полторы тысячи вылетов

С начала года ямальская санитарная авиация выполнила более 1400 вылетов. Специалисты отделения оказали помощь 2973 пациентам, среди которых 581 ребенок.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации округа, чаще всего помощь требовалась беременным женщинам и пациентам с сердечнососудистыми заболеваниями. В состав авиамедицинской бригады входят: фельдшеры, врачи-анестезиологи-реаниматологи, врачи скорой помощи, акушеры-гинекологи, неонатологи, травматологи и хирурги.

На сегодняшний день в округе действуют четыре отделения санитарной авиации – в Салехарде, Тарко-Сале, Тазовском и Ямальском районах. За каждым отделением закреплен вертолет МИ-8. Три вертолета в 2019 году по поручению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова оснастили специальными медицинскими модулями. Они установлены на бортах, базирующихся в Тазовском, Пуровском районах и в главном подразделении в Салехарде. До конца года четвертый модуль появится в вертолете, обслуживающем население Ямальского района. Благодаря этой конструкции вертолет превращается в палату интенсивной терапии, где можно сделать все: от ЭКГ до искусственной вентиляции легких.

Особое внимание в санавиации уделяется эвакуации новорожденных детей. С 2013 года младенческая смертность снизилась в три раза. В июле этого года бригада врачей два дня подряд совершала санзадания, связанные с родоразрешениями.

Отметим, что для Ямала санитарная авиация является нередко единственной возможностью эвакуации жителей из отдаленных поселков в медицинские организации, оказывающие специализированную помощь. Также с ее помощью осуществляется реэвакуация пациентов после лечения, экстренная доставка в районные лечебные учреждения медицинских грузов, например, препаратов крови и кровезаменителей, а также медикаментов.

Салехард, Елена Васильева

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