Несколько стран НАТО подписали соглашение о создании спутниковой сети в Арктике

В арктическом регионе будет создана сеть спутниковой связи Northlink. Об этом, как сообщило агентство Reuters, в Брюсселе на самиите договорилось несколько стран, входящих в НАТО.

«Стратегическая роль Арктики становится все более важной из-за напряженной геополитической ситуации. В то же время в регионе нет необходимого спутникового покрытия для связи и навигации, а значит, и для военных операций», – сказал он.

По данным Reuters, в число стран, подписавших соглашение, вошли Венгрия, Германия, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, США, Финляндия, Франция и Швеция.

Брюссель, Елена Васильева

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