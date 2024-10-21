Прокуратура раскритиковала больницу на Ямале за плохую работу по привлечению дефицитных врачей

Прокуратура обеспокоена тем, что в больнице Муравленко остались неосвоенными деньги на дефицитных врачей. Лечебница не смогла их потратить, поскольку попросту не нашла медиков. Надзорное ведомство считает, что главврач больницы просто плохо ведёт кадровую работу. Согласно сайту больницы, учреждение возглавляет Алексей Василенков.

«Прокуратура Муравленко проверила исполнение требований бюджетного законодательства при реализации регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами». На 2024 год в больнице предусмотрено выделение финансирования для осуществления выплат врачам дефицитных специальностей. При этом за 8 месяцев учреждением денежные средства не осваивались. Причиной неосвоения бюджетных ассигнований послужила ненадлежащая кадровая работа по поиску врачей дефицитных специальностей», – уверены в прокуратуре.

Главному врачу объявлено предостережение.

Муравленко, Наталья Ефремова

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