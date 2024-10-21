Ямалец пойдет под суд за то, что потратил чужие деньги на шопинг и стрижку

Ямалец пойдет под суд зато, что неправомерно распоряжался чужими деньгами. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, 27 июля 2024 года мужчина нашел около жилого дома банковскую карту, принадлежащую местному жителю, оснащенную функцией бесконтактной оплаты. Карточку хозяину ямалец решил не возвращать – вместо этого он прошелся с ней по магазинам и постригся. Всего он потратил на свои нужды 30 тысяч рублей.

После обращения вдалельца карточик в полицию, растратчик был установлен. Все потраченные деньги он вернул хозяину, однако дело все равно будет передано в суд, потому что нахождение банковской карты не дает права тратить с нее средства.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube