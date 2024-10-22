Обиженный мужчина из Лабытнанги отправил хоум-видео с любовницей посторонним людям

В Лабытнанги мужчина отправил посторонним людям запись интимного характера с участием своей бывшей подруги. Мотивом его поступка стала обида на женщину. Его осудили – он признан виновным в распространении сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия.

Делом занимались сотрудники следственного управления СК Ямала.

Там пояснили, что инцидент имел место в Лабытнанги в апреле 2024 года.

«40-летний мужчина, обидевшись на бывшую подругу, распространил имеющуюся у него видеозапись с её участием интимного характера, направив её третьим лицам», – сообщили в Следкоме.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в 100 тыс. рублей.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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