Обиженный мужчина из Лабытнанги отправил хоум-видео с любовницей посторонним людям

В Лабытнанги мужчина отправил посторонним людям запись интимного характера с участием своей бывшей подруги. Мотивом его поступка стала обида на женщину. Его осудили – он признан виновным в распространении сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия.
Делом занимались сотрудники следственного управления СК Ямала.
Там пояснили, что инцидент имел место в Лабытнанги в апреле 2024 года.
«40-летний мужчина, обидевшись на бывшую подругу, распространил имеющуюся у него видеозапись с её участием интимного характера, направив её третьим лицам», – сообщили в Следкоме.
Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в 100 тыс. рублей.
Лабытнанги, Наталья Ефремова
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