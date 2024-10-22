В магазине «Монетка» в Надыме нашли некачественные продукты

В магазине «Монетка» в Надыме нашли несвежие продукты. Проверку проводила прокуратура.
«Установлены нарушения санитарных, противоэпидемиологических правил и гигиенических нормативов. Результаты лабораторной экспертизы показали, что пробы пищевой продукции не соответствовали требованиям безопасности», – рассказали в надзорном ведомстве.
Ревизоры нашли в магазине торт с плесенью. Экспертиза показала, что качество продукта очень плохое.
Городской прокурор внёс представление гендиректору ООО «РМ-Консалт», а также возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).
После вмешательства прокуратуры нарушения устранены, виновные лица привлечены к ответственности.
Надым, Наталья Ефремова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»