В магазине «Монетка» в Надыме нашли некачественные продукты

В магазине «Монетка» в Надыме нашли несвежие продукты. Проверку проводила прокуратура.

«Установлены нарушения санитарных, противоэпидемиологических правил и гигиенических нормативов. Результаты лабораторной экспертизы показали, что пробы пищевой продукции не соответствовали требованиям безопасности», – рассказали в надзорном ведомстве.

Ревизоры нашли в магазине торт с плесенью. Экспертиза показала, что качество продукта очень плохое.

Городской прокурор внёс представление гендиректору ООО «РМ-Консалт», а также возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

После вмешательства прокуратуры нарушения устранены, виновные лица привлечены к ответственности.

Надым, Наталья Ефремова

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