Мэр Салехарда запретил выходить и выезжать на лед

В Салехарде с 21 октября начал действовать запрет выходить и выезжать на лед. Постановление подписано мэром города Алексеем Титовским. В нем, в частности, говорится: «Запретить выход людей и (или) выезд самоходных транспортных средств… на ледовую поверхность водных объектов городского округа город Салехард в период с 21 октября 2024 года по 31 ноября 2024 года».

На службу ГО и ЧС возложена обязанность проинформировать граждан об опасности свежего льда и поставить на водных объектах города соответствующие запрещающие знаки, а также вести патрулирование мест, где ямальчане могут пытаться нарушить запреты.

Нарушителей будут выявлять и штрафовать.

Отметим, что на реках и водоемах Ямала уже начался ледостав.

Салехард, Елена Васильева

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