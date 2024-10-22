Более ста экспертов прибыли на Ямал, чтобы обсудить углеродный след и вечную мерзлоту

Более 100 экспертов – мерзлотоведов, климатологов, гляциологов и других специалистов – прибыли в Салехард, где 21-25 октября проходит мероприятие-спутник IV Конгресса молодых ученых. Среди главных тем – изменение климата в Арктике и его влияние на развитие инженерной и дорожной инфраструктуры.

Мероприятие проходит в столице Ямала уже в третий раз по инициативе министерства науки и высшего образования РФ и правительство округа. Вместе с учеными работают представители региональных органов власти, строители, дорожники. Почетными гостями стали победители мультиформатного конкурса для студентов «Билет в Арктику», реализуемый на грант минобрнауки России.

Сегодня, 22 октября гости конгресса посетят карбоновый полигон в районе станции Обской – участники мероприятия-спутника IV Конгресса молодых ученых осмотрят работу научной площадки. Об этом рассказал «Север-Прессу» старший научный сотрудник Научного центра изучения Арктики Алексей Гончаров.

На полигоне установлена 200-метровая матча, с которой из четырех разных уровней высоты берутся пробы воздуха. Исследование необходимо для анализа концентрации углекислого газа на Ямале.

По словам Алексея Гончарова, в начале 2025 года ямальские ученые должны получить первые сведения об углеродном следе региона. Эти показатели будут аккредитованы на международном уровне. «Мы сможем узнать, сколько углерода поглощает Ямал, что поможет нам в рейтингах ESG (экология, общество и управление) для публикации отчета и в дальнейшем для развития всей низкоуглеродной повестки округа», – отметил эксперт.

Другая площадка, на которой побывают гости мероприятия-спутника, – строящиеся горнолыжный комплекс на Рай-Из и международная станция «Снежинка». На примере этих объектов молодые ученые представят рекомендации по рациональному природопользованию в горной криолитозоне.

Тему инженерных подходов к строительству на многолетней мерзлоте они обсудят на примере работы систем термометрического контроля. Эти установки специалисты осмотрят в Салехарде – под несколькими жилыми домами, а также под строящимися многоэтажками в микрорайоне Обдорский, сообщает «Север-пресс».

Салехард, Елена Васильева

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