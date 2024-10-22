В Надыме осудили директора спортшколы за хищение денег при закупке оборудования для инвалидов

В Надыме вынесли приговор директору спортшколы Ольге Демченко, которая вместе со знакомым бизнесменом покупала по завышенной цене тренажёры для детей-инвалидов. Разницу в цене управленец и предприниматель забирали себе. Оба теперь должны отправиться в колонию. Г-жа Демченко на три года (и плюс штраф в 400 тыс. рублей). А её знакомый бизнесмен-пособник – на два года (и штраф в 200 тыс. рублей). Кроме того, они должны вернуть более 6 млн рублей спортшколе.

Фабулу дела напоминают в СУ СК ЯНАО.

Преступление совершили в 2022 году.

Директор муниципального учреждения «Спортивная школа» Ольга Демченко знала о создании в районах и городах Ямала Центров развития адаптивного спорта. Из бюджета для этого выделяли средства на закупку реабилитационного оборудования для детей с ограниченными возможностями.

«Директор вступила в сговор с постоянным контрагентом спортшколы.

Стоимость тренажёров предполагалось завысить путём заключения учреждением договора со специально приисканным, подконтрольным лицом.

Для этой цели предприниматель обеспечил регистрацию в качестве ИП своему родственнику, которого впоследствии обвиняемые использовали в роли перекупщика»,– описали схему следователи.

Реабилитационное оборудование было зарезервировано у компании – изготовителя. Его стоимость составляла 9 млн 516 тыс. рублей. Однако стоимость этих же тренажёров при приобретении через перекупщика возросла до 16 млн 150 тыс. рублей.

В результате МАУ «Спортивная школа» причинен ущерб в 6 млн 634 тыс. рублей.

Директор спортшколы и бизнесмен попытались и второй раз похитить деньги.

Используя аналогичную схему, директор зарезервировала у дистрибьютера два тренажёра на сумму 1 млн 190 тыс. рублей.

Её пособник составил от имени перекупщика коммерческое предложение, увеличив стоимость тренажёров до 2 млн 510 тыс. рублей. Однако после заключения договора с перекупщиком выяснилось, что на счёте спортшколы не хватает денег.

Осужденные не признали свою вину и оказывали противодействие следствию. Экс-директор учреждения предприняла попытку скрыться на территории соседнего государства, однако была задержана.

По ходатайству следователя на имущество осужденных наложен арест на сумму более 8 млн рублей.

Надым, Наталья Ефремова

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