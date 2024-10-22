Ямал вышел в лидеры УрФо по рождаемости. Об этом сообщил на встрече с министром труда и социальной защиты Антоном Котяковым. В рейтиге по стране Ямал занимает пятое место. С начала года в регионе родилось почти пять тысяч детей. Многодетными считаются более 16 тысяч семей.

«Ямал гордится многодетными семьями. Именно они – опора нашего общества и залог развития страны в настоящем и будущем. Постоянно совершенствуемся, улучшаем наши региональные меры поддержки, чтобы большие семьи чувствовали заботу государства», – губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Высокий уровень рождаемости обеспечен обширным комплексом мер поддержки семей с детьми. Для северян доступны более 30 региональных льгот и выплат. Их перечень постоянно дополняется, большое внимание уделяется доступности их предоставления: для этого используется Единая цифровая карта жителя Ямала «Морошка».

С июня 2019 года мамы новорожденных получают от региона подарочную коробку с набором всего необходимого на первый год жизни ребенка. С 1 марта прошлого года меру улучшили: при рождении второго или последующих детей родители получают электронный сертификат на покупку детских вещей и принадлежностей номиналом в 32 тысячи рублей. За время действия подарки получили 32 526 малышей, еще 2 957 мам новорожденных воспользовались сертификатами.

Также с помощью карты «Морошка» школьники и студенты из многодетных семей обеспечены бесплатным проездом в общественном транспорте. Предусмотрена льготная стоимость билета на борты авиакомпании «Ямал» в 2500 рублей на ребенка.

В этом году дети участников СВО и ребята из многодетных семей получили электронные сертификаты на покупку школьных принадлежностей номиналом в 15 тысяч рублей. Благодаря мере поддержки к началу учебного года удалось помочь подготовить к школе более 25 тысяч детей.

Также на встрече в москев Котяков и Артюхов обсудили вопросы состояния рынка труда в регионе и задачах будущего нацпроекта «Кадры». Уровень безработицы на Ямале остается одним из самых низких в стране. Реализуется несколько проектов для содействия занятости молодежи. Первый – «Ориентир: Ямал» помогает лучшим выпускникам ямальских школ найти работу в регионе по окончанию вуза. За каждым молодым специалистом закрепляется карьерный консультант, который помогает в подборе вакансий и трудоустройстве. С 2021 года в рамках проекта трудоустроено 67 выпускников, еще 47 находятся на сопровождении в Службе занятости Ямала.

Старшекурсникам и выпускникам найти временную подработку и освоиться в профессии помогает сервис «Капитал молодого специалиста». Работодателям частично компенсируют затраты на оплату труда таких специалистов – до 50 тысяч рублей на человека в месяц. С начала года благодаря новой программе в этом году трудоустроены 42 выпускника колледжей.

«В регионе выстроена системная работа по реализации задачи, поставленной Президентом, в части подготовки кадров с учетом нужд региональной экономики. Особое внимание уделяем взаимодействию колледжей округа и компаний ТЭК. По статистике, больше половины ямальских студентов сегодня выбирают инженерные специальности, что отвечает запросам рынка труда», – губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

На базе колледжей работают четыре корпоративных ресурсных учебных центра с оборудованием, аналогичным тому, что используется на производстве. Студенты проходят практику на предприятиях – в этом году больше 1500 человек. Совместно с компанией «НОВАТЭК» планируется строительство современного образовательного кампуса в Тарко-Сале.

Губернатор Ямала сообщил министру о том, что в Салехарде готовится к открытию долгожданный окружной центр социального обслуживания «Доверие». Будут созданы широкие возможности для оказания социальных услуг и реабилитации детей с различными диагнозами: аутизмом, ДЦП, синдромом Дауна, нарушением тонуса мышц, СДВГ, задержкой развития, врожденными миопатиями, неврологическими заболеваниями. Также на базе центра будут проходить комплексную реабилитацию участники специальной военной операции и ветераны боевых действий.

Салехард, Елена Васильева

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