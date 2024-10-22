На Ямале более 210 тысяч человек привились от гриппа

На Ямале с начала прививочной кампании иммунизацию прошли более 210 тысяч северян, 74 тысячи из них – дети.

Сейчас в округе вакцинировано от гриппа порядка 40% населения. Медики планируют привить еще 100 тысяч человек для достижения коллективного иммунитета, который составляет 60%.

«Вакцинация – это единственный надежный способ защиты от заболевания, которое может вызывать серьезные осложнения, особенно у лиц с ослабленным иммунитетом, пожилых людей и детей», – рассказала главный эпидемиолог округа Людмила Волова.

Иммунизация предотвращает риски заболевания гриппом у 80-90% детей и взрослых. У привитых болезнь протекает легче, с минимальным риском осложнений. Так, в прошлом году заболеваемость среди прошедших вакцинацию составила не более 8%.

Накануне округ получил третью партию вакцины от гриппа. На окружной склад доставили 93,5 тысячи доз препаратов «Ультрикс Квадри», «Совигрипп» и «Флю-М». Очередная поставка распределяется по муниципалитетам.

В первую очередь привиться нужно людям из групп риска, к которым относятся работники сферы здравоохранения и образования, беременные женщины, дети, граждане старше 60 лет, люди с хроническими заболеваниями. Врачи призывают всех желающих не откладывать вакцинацию и заранее позаботиться о своем здоровье, отмечают в пресс-службе правительства ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube