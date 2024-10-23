В Тазовском четверо подростков угодили в больницу после взрыва газового баллончика

На Ямале четверо подростков попали в больницу после взрыва газового баллончика и последующего пожара. Как сообщает пресс-служба противопожарной службы ЯНАО, 22 октября в 19:40 поступило сообщение о возгорании в жилом многоквартирном доме по улице Солнечная.

Прибывшие на место происшествия пожарные выяснили, что возгорание в одной из квартир уже ликвидировано. Наиболее вероятной причиной возгорания стало неосторожное обращение несовершеннолетних с огнем – произошел взрыв аэрозольного баллончика. Четверо подростков в возрасте 13-15 лет были доставлены в больницу поселка Тазовский, где им была оказала медицинская помощь.

Тазовский, Елена Васильева

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