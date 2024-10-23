Хирурги спасли ямальца с лопнувшей печенью

На Ямале спасли мужчину, у которого лопнула печень. Как сообщает пресс-служба ЦГБ Нового Уренгоя, в лечебное учреждение из другой больницы поступил пациент с резким ухудшением состояния – он жаловался на сильные боли и слабость.

Хирурги во время экстренной операции диагностировали у больного разрыв печени. Он произошел вследствие ее сильного увеличения – гепатомегалии. Капсула печени – ее фиброзная оболочка – лопнула, не выдержав напряжения.

Оперативную помощь пациенту оказали хирурги Василий Артым и Алексей Вороширин. Они ушили поврежденный орган и тампонировали печень гемостатической губкой, чтобы снизить риск рецидива кровотечения.

Еще несколько дней мужчина проведет под наблюдением хирургов, его дальнейшее лечение будет зависеть от результатов гистологического исследования.

Салехард, Елена Васильева

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