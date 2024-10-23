Новый уральский полпред принял участие в стратегической сессии по вопросам развития Арктики

Полпред президента в УрФО Артём Жога принял участие в стратегической сессии по вопросам развития Арктики. Провел ее

председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Напомним, что

Арктической зоне в Уральском федеральном округе относятся Ямало-Ненецкий автономный округ и два района Ханты-Мансийского автономного округа.

В правительстве России считают, что Арктика, занимающая более четверти всей территории России, имеет высокую инвестиционную привлекательность.

Здесь находятся богатые месторождения природного газа, нефти, платиноидов, меди, титана.

По поручению президента правительство использует механизмы для повышения предпринимательской активности в Арктике. Создается необходимая инфраструктура, в том числе функционирует крупнейшая в мире свободная экономическая зона и три территории опережающего развития.

При поддержке государства реализуются почти тысяча проектов с общим объемом частных инвестиций порядка 2 трлн рублей. Создаются десятки тысяч рабочих мест.

«Важно и дальше формировать комфортные, качественные условия для проживания там людей, для ведения бизнеса, чтобы в полной мере раскрыть в макрорегионе весь экономический потенциал», – подчеркнул глава правительства.

В фокусе особого внимания – развитие ключевого звена в повышении транспортной связанности труднодоступных территорий страны, а также глобального конкурентного судоходного маршрута – Северного морского пути. Он станет надежной транспортной артерией стабильной доставки критически важных грузов, а также строительных материалов и промышленного оборудования.

Михаил Мишустин обозначил комплекс мер, направленных на опережающее развитие Арктической зоны России.

Глава правительства подчеркнул, что опережающее развитие Арктической зоны предусматривает повышение качества жизни граждан. Для этого реализуются меры, которые показали свою востребованность и эффективность на Дальнем Востоке и по поручению Президента были распространены на регионы Арктики.

К ним относятся:

– Единая субсидия. Она позволила за 2 года построить и отремонтировать десятки социальных объектов, обновить общественный транспорт и провести благоустройство городской среды.

– Льготные ипотечные займы. Благодаря этому почти 8 тыс. семей смогли приобрести жилье по ставке в 2%. По инициативе Президента программа продлена до 2030 года.

– Единовременная выплата в 1 млн рублей на погашение жилищного займа, которая была распространена на многодетные семьи Чукотского автономного округа.

Программа «Гектар в Арктике», благодаря которой более 9 тыс. жителей получили в безвозмездное пользование участок земли.

Кроме того, правительством утвержден перечень 16 опорных населенных пунктов. С учетом их экономического потенциала будут сформированы центры роста для комплексного развития всего макрорегиона. Также работа проведена для городов ДФО.

«Это обеспечит больший приток инвестиций, увеличит число рабочих мест, а значит, будет больше строиться и современного жилья, детских садиков, поликлиник, больниц, модернизироваться будут инженерные сети, чтобы жители таких удаленных территорий имели доступ к качественной медицине, к образованию, к теплу, к чистой воде», – отметил Михаил Мишустин.

Москва, Елена Васильева

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